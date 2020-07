‘Wapenstilstand Oekraïne kort na aanvang al geschonden’

De volledige wapenstilstand in het oosten van Oekraïne is kort na aanvang al geschonden. Dat melden lokale media. Separatisten zouden even na maandag 00.00 uur, toen het staakt-het-vuren begon, hebben geschoten op stellingen van het Oekraïense leger.

Een commandant van het Oekraïense leger zegt dat de beschietingen niet zijn beantwoord door het leger. Zondag zei het Oekraïense ministerie van Defensie dat het leger paraat stond om te reageren bij een schending van het akkoord.

Oekraïne, Rusland en de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OSCE) kwamen de wapenstilstand vorige week overeen. De afspraak geldt voor heel Oekraïne. De partijen hopen dat het kan leiden tot een blijvende oplossing.

Het gewapende conflict startte in 2014 en heeft aan zeker 13.000 mensen het leven gekost. Separatisten in de provincies Loegansk en Donetsk willen onafhankelijkheid.