Wapens zwijgen in Nagorno-Karabach

Armenië en Azerbeidzjan hebben hun militaire operaties aan de frontlinies in de betwiste regio Nagorno-Karabach dinsdagochtend vroeg gestaakt. Sinds 06.00 uur heerst er relatieve kalmte terwijl een Russische „vredesmacht” zich in het gebied installeert, meldde een woordvoerder van het Armeense ministerie van Defensie.

Rusland, Armenië en Azerbeidzjan tekenden in de nacht een akkoord om de vijandigheden te staken, nadat Azerbeidzjaanse troepen de laatste dagen veel terrein hadden veroverd. Een kleine 2000 Russische militairen moeten het bestand bewaken.

Azerbeidzjans bondgenoot Turkije maakte melding van „aanzienlijke overwinningen” op de grond en aan de onderhandelingstafel. Buitenlandminister Mevlut Cavusoglu verwelkomde het akkoord als een succes. Hij had de wapenstilstand en bijbehorende afspraken telefonisch besproken met zijn Russische ambtgenoot Sergej Lavrov.

De presidenten van Turkije en Azerbeidzjan hebben besproken of er een gezamenlijk Russisch-Turks centrum moet komen om de afspraken te handhaven. Het Kremlin liet weten dat er geen overeenstemming is over de inzet van Turkse troepen om toe te zien op de wapenstilstand, zoals president Aliyev van Azerbeidzjan claimt. Over het centrum, dat buiten Nagorno-Karabach zou komen te liggen, moet volgens het Kremlin nog een aparte overeenkomst worden gesloten.

De enclave, die formeel bij Azerbeidzjan hoort, stond sinds de jaren negentig onder controle van Armenië. De Azerbeidzjanen namen afgelopen weekend de strategisch belangrijke plaats Şuşa in, en kwamen binnen bereik van de hoofdstad Stepanakert.

Armenië voelde zich daarop gedwongen de wapenstilstand te tekenen. President Aliyev van Azerbeidzjan ziet de afspraken als een overwinning.

De Armeense premier Nikol Pasjinian sprak op Facebook van „ongelooflijk pijnlijke” concessies. In de Armeense hoofdstad Jerevan braken protesten uit. Demonstranten namen regerings- en parlementsgebouwen over, maar de politie wist hen te verjagen. Voor dinsdag zijn nieuwe betogingen aangekondigd.