Wapens gevonden in Belgisch terreuronderzoek

In een onderzoek naar terrorisme heeft de Belgische politie dinsdagnacht wapens gevonden. Bij zes huiszoekingen in de Brusselse gemeente Anderlecht werden vier mensen opgepakt voor verhoor, liet het federaal parket woensdag weten. De wapens werden bij een van de doorzoekingen aangetroffen.

Het onderzoek staat volledig los van de aanslagen in Parijs van 2015 en die in Brussel van vorig jaar maart en heeft ook niets te maken met de mislukte aanslag van juni van dit jaar op station Brussel-Centraal, aldus het parket. Een rechter besluit later op de dag of de aangehouden verdachten vast blijven zitten. Het Openbaar Ministerie wil verder geen details kwijt.

Volgens Het Laatste Nieuws werden twee kalasjnikovs in beslag genomen. De politie gaat er volgens de krant vanuit dat daarmee een aanslag zou worden gepleegd, maar onduidelijk is waar De krant meldt verder dat het opgepakte viertal lid is van de Kamikaze Riders. Die motorbende wordt in verband gebracht met een aanslag, maar daarvoor is geen bewijs gevonden.

In hetzelfde onderzoek zou woensdag in Noord-Frankrijk een man zijn opgepakt die banden heeft met de Kamikaze Riders. Deze 42-jarige man wordt verdacht van het plannen van een „gewelddadige actie” in Frankrijk of België, aldus Het Laatste Nieuws.