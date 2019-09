‘Wapens aanval olievelden komen uit Iran’

De wapens die zijn gebruikt bij de aanval op het Saudische oliecomplex Abqaiq zijn volgens Saudi-Arabië afkomstig uit Iran en niet uit Jemen. De militaire coalitie, die in Jemen onder leiding van Saudi-Arabië tegen de Houthi-rebellen strijdt, heeft dat bekendgemaakt.

De Houthi’s hebben de aanval op het Saudische oliecomplex geclaimd en dreigen met meer aanvallen. De precieze plek waarvandaan de aanval is uitgevoerd, is nog niet bekend, maar het lijkt erop dat het in Irak was. Een Amerikaanse functionaris zei maandag dat er behalve drones ook scudraketten zijn gebruikt door de aanvallers.

De Amerikaanse president Donald Trump verdenkt Iran ervan achter de aanval te zitten. „Ze zeggen dat ze niets met de aanval te maken hebben, maar dat moeten we nog maar zien”, schreef hij op Twitter.