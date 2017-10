Wapenhandel via dark web opgerold

Een 24-jarige Spanjaard is opgepakt omdat hij wapens verkocht via het dark web, het verborgen deel van internet. De man uit Pamplona leverde alleen dit jaar al vuurwapens en munitie aan meer dan dertig klanten in elf landen. Zes kopers zijn opgepakt in Duitsland, Spanje, Zweden en Cyprus.

De man verkocht de wapens vooral via de geheime marktplaats AlphaBay. Volgens de Europese politieorganisatie Europol waren twee kopers betrokken bij moorden. Een andere klant gebruikte het gekochte wapen om zelfmoord te plegen.

AlphaBay werd in juli opgeheven door justitie in de Verenigde Staten, Canada en Thailand. De site was de opvolger van Silk Road, die in 2013 werd gesloten door de FBI.