Wapenfabrikant stopt met productie AR-15

De Amerikaanse wapenfabrikant Colt stopt voorlopig met de productie van het semiautomatische wapen AR-15, melden verschillende Amerikaanse media. Dat doet Colt omdat het vindt dat er vooralsnog genoeg andere wapens op de markt zijn. De AR-15 is een van de meest verkochte wapens in de VS.

De wapenfabrikant blijft ondanks het opschorten van de AR-15-productie wel achter het tweede amendement van de Amerikaanse grondwet staan. Dat artikel houdt in dat burgers in de VS een wapen mogen hebben of dragen.

In de VS is een nationaal debat ontstaan over de toegang tot AR-15’s en enkele andere geweren. De wapens worden steeds vaker gebruikt bij schietpartijen waardoor veel mensen omkomen. De roep om een algeheel wapenverbod wordt bij veel Amerikanen steeds groter, maar president Trump weigert zo’n verbod tot nu toe in te stellen.