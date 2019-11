‘Wapenembargo Libië herhaaldelijk geschonden’

Jordanië, de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) en Turkije hebben herhaaldelijk het internationale wapenembargo tegen Libië geschonden. Ook is het „zeer waarschijnlijk” dat een buitenlands gevechtsvliegtuig verantwoordelijk is voor een dodelijke aanval op een detentiecentrum voor migranten, zeggen VN-experts in een vertrouwelijk rapport dat is ingezien door Reuters.

In Libië heerst chaos sinds de dood van dictator Muammar Kaddafi in 2011. Troepen van de machtige krijgsheer Khalifa Haftar rukten dit jaar op naar hoofdstad Tripoli, de zetel van de door de Verenigde Naties erkende regering. Beide partijen hebben een beroep gedaan op buitenlandse bondgenoten.

De VN-experts beschuldigen Jordanië en de VAE ervan de troepen van Haftar te hebben voorzien van materieel. De regering in Tripoli vroeg vervolgens Turkije om hulp. Ook zouden in juli duizend Soedanese manschappen naar Libië zijn gestuurd om belangrijke infrastructuur te bewaken, zodat de troepen van Haftar zich konden richten op hun offensief bij de hoofdstad.

Bij het conflict vallen ook veel burgerdoden. Zo kwamen in juli meer dan 50 mensen om het leven bij een bombardement op een detentiecentrum voor migranten bij Tripoli. De VN-deskundigen hebben sterke vermoedens dat die aanval is uitgevoerd door een modern gevechtsvliegtuig van een bondgenoot van Haftar.