Wapenarsenaal bij Belgische Hells Angels

Bij invallen in clubhuizen van de motorclub Hells Angels in de Belgische provincie Limburg heeft de politie meer dan vijftig wapens aangetroffen, waaronder raketlanceerders en vuurwapens. Ook werden drugs, contant geld, nazi-attributen, munitie en kogelwerende vesten met een politielogo in beslag genomen. Er werden twaalf mensen opgepakt, maakte het federaal parket bekend op een persconferentie.

Er werden woensdagavond achttien adressen doorzocht, onder meer in clubhuizen in Genk en Lanaken, waarbij twee politiehelikopters werden ingezet. Net over de grens in Sevenum deed de Nederlandse politie twee huiszoekingen op verzoek van de onderzoeksrechter in Tongeren, aldus nieuwszender VTM.

Na gewelddadige incidenten tussen leden en oud-leden van de motorbende werd ruim een jaar geleden een onderzoek ingesteld. Volgens VTM draait dat om afpersing, drugs- en wapendelicten en lidmaatschap van een criminele organisatie. Mede omdat Nederland en Denemarken de druk op motorbendes hebben opgevoerd, zijn ze uitgeweken naar Belgisch-Limburg.