‘WannaCry-held’ Hutchins komt vrij

Een Britse computeronderzoeker die ontdekte hoe de verspreiding van gijzelsoftware WannaCry kon worden vertraagd, hoeft in de Verenigde Staten niet de gevangenis in. Marcus Hutchins komt voorwaardelijk vrij en mag terugkeren naar zijn thuisland, berichten Britse media.

Hutchins had schuld bekend aan de ontwikkeling van een schadelijk en illegaal computerprogramma, zogeheten malware. Het programma kon worden gebruikt om bankgegevens te stelen. In ruil voor zijn bekentenis hadden aanklagers andere aanklachten ingetrokken. De autoriteiten erkenden ook dat de Brit zijn leven had gebeterd.

De computeronderzoeker had 10 jaar cel kunnen krijgen. Hij reageerde op Twitter opgelucht op de uitspraak en bedankte de „coulante en begripvolle” rechter.

Hutchins kreeg in 2017 een heldenstatus doordat hij een manier vond om WannaCry te neutraliseren. Die gijzelsoftware had honderdduizenden computers besmet in zo’n 150 landen. De FBI arresteerde hem later dat jaar in Las Vegas, waar hij een conferentie had bijgewoond.