Wandelend paard hit op internet

Een paard dat al veertien jaar lang dagelijks op eigen houtje een wandelingetje maakt door een stadsdeel van Frankfurt is een hit geworden op internet. De krant Bild wijdde een artikel aan de Arabische merrie en een video van de Hessische Rundfunk op Facebook werd vrijdag in korte tijd duizenden keren bekeken.

De bejaarde eigenaar vertelde dat Jenny op haar vertrouwde, deels drukke route in Fechenheim zo’n 20 kilometer aflegt. „Er is nog nooit wat gebeurd”, aldus Werner Weischedel (79). Het witte dier is een bekende van de politie, maar niet omdat er sprake is geweest van overlast of ongelukken. „We hebben nog nooit hoeven optreden”, bevestigde een woordvoerster. Trambestuurders weten ook dat ze moeten opletten.

Andere voetgangers groeten het flanerende paard, dat een briefje aan haar halster heeft hangen met de tekst: „Ik heet Jenny, ben niet weggelopen, kuier slechts wat rond. Bedankt.”