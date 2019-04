In een bos in Duitsland hebben wandelaars het lichaam van een baby gevonden. De zuigeling werd ontdekt in de deelstaat Thüringen in de buurt van de gemeente Geschwenda.

„Volgens de eerste bevindingen gaat het om een pasgeborene, waarvan het geslacht en de afkomst op dit moment nog onduidelijk zijn”, laat de politie zondag weten. De omgeving waar het kind, dat was aangekleed, is gevonden is afgezet. De politie onderzoekt de doodsoorzaak.