Wandelaars omgekomen in Italiaanse kloof

Zeker vijf wandelaars zijn om het leven gekomen nadat ze waren meegesleurd door stijgend water in het zuiden van Italië. De slachtoffers bevonden zich in een ravijn in Calabrië. Daar deed zware regenval het water in een riviertje stijgen, berichten Italiaanse media.

De groep zou zijn verrast door het noodweer. Sommige mensen in de kloof konden zichzelf naar verluidt in veiligheid brengen. De autoriteiten hebben een helikopter ingezet om een kind met onderkoelingsverschijnselen naar het ziekenhuis te brengen.

De kloof bij de gemeente Civita is mede vanwege de imposante rotsformaties populair onder toeristen. Het is nog onduidelijk hoeveel mensen zich in totaal in het ravijn bevonden toen het water begon te stijgen. Een woordvoerster van de civiele bescherming kon niets zeggen over mogelijke vermisten.