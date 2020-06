Wandelaar overleeft val van 80 meter in Duitse Alpen niet

Een 57-jarige wandelaar heeft in de Duitse Alpen een val van ongeveer 80 meter gemaakt en dat niet overleefd. Hij gleed volgens de politie uit toen hij om een besneeuwd veld wilde lopen.

Het incident was op de flanken van de Hohe Göll bij de plaats Berchtesgaden in Beieren. Twee andere wandelaars zagen hoe de man uit de buurt van het Duitse Fürth in de diepte stortte en waarschuwden de hulpdiensten. Een noodarts kon later alleen nog de dood constateren. De wandelaar was volgens de politie alleen onderweg.