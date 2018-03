Walvissen stranden massaal op kust Australië

Australische reddingswerkers doen hun uiterste best om tientallen walvissen te redden die op de westkust zijn gestrand. Het gaat om zo’n 150 kortvinnige grienden, waarvan ongeveer de helft al dood is.

De walvissen strandden in Hamelin Bay, 315 kilometer ten zuiden van Perth de hoofdstad van de deelstaat West-Australië. Volgens de autoriteiten proberen reddingswerkers nog zo’n vijftig dieren op het strand en 25 in ondiepe water terug naar zee te brengen.

Het is niet ongewoon dat walvissen strandden op de kust, als zij migreren van de voedselrijke wateren in het Arctisch gebied naar de noordelijke warmere zeeën om hun jongen groot te brengen. Maar het aantal van 150 dieren is uitzonderlijk groot.

De lokale bevolking en toeristen zijn gewaarschuwd om niet het water in te gaan, omdat de dode walvissen haaien kunnen aantrekken.