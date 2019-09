De man die vorige maand in de Amerikaanse stad El Paso 22 mensen doodschoot, is aangeklaagd wegens de schietpartij. De 21-jarige Patrick Crusius is aangeklaagd vanwege meervoudige moord.

Mocht hij schuldig worden bevonden, dan hangt hem de doodstraf boven het hoofd. De man schoot op 3 augustus in een Walmart in El Paso gericht op Mexicanen. Dat heeft hij later toegegeven tijdens een politieverhoor.

Wanneer de rechtszaak begint, is nog niet bekendgemaakt.