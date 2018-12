Walesa moet excuses aanbieden

De Poolse oud-president Lech Walesa moet van de rechter door het stof voor opmerkingen over een dodelijke vliegtuigcrash uit 2010. De Nobelprijswinnaar had de leider van regeringspartij Recht en Rechtvaardigheid (PiS), Jarosław Kaczyński, daar mede de schuld van gegeven.

Bij de ramp in Smolensk vielen destijds 96 doden. Een van de slachtoffers is de tweelingbroer van de PiS-leider: toenmalig president Lech Kaczyński. Walesa beweerde dat Jarosław zijn broer tijdens de vlucht telefonisch onder druk had gezet het Poolse overheidstoestel te laten landen, ondanks slechte weersomstandigheden.

Kaczyński pikte die beschuldiging niet en stapte naar de rechter. De rechtbank oordeelde donderdag dat Walesa (75) te ver ging met die onbewezen aantijging. Hij moet nu zijn excuses aanbieden, onder meer via sociale media. Kaczyński (69) had ook een geldstraf van circa 7000 euro geëist, maar daar ging de rechter niet in mee.