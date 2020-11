Wales schrapt schoolexamens komende zomer

Wales schrapt alle schoolexamens voor de komende zomer. De coronapandemie maakt het onmogelijk om scholieren en studenten een gelijke kans te geven bij de examens, zegt onderwijsminister Kirsty Williams van de Britse regio tegen de BBC.

Cijfers zullen worden toegekend op grond van prestaties in het klaslokaal, waarbij de leraar een belangrijke rol speelt. Er worden afspraken gemaakt om consistentie van de beoordelingen zeker te stellen.

Het annuleren van de examens geeft docenten meer tijd om in de zomer door te gaan met lesgeven, aldus Williams. „Het welzijn van leraren en eerlijkheid in het systeem staan centraal in onze besluitvorming.”

In Wales zijn ruim 2000 mensen gestorven aan Covid-19. Er werden maandag 931 nieuwe besmettingen gemeld.