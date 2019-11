Wake in Hongkong na dood student

Duizenden inwoners van Hongkong hebben vrijdag stilgestaan bij de dood van een 22-jarige student. Deze Chow Tsz-lok stortte tijdens recente protesten een verdieping omlaag in een parkeergarage. Daar vormden zich lange rijen van mensen die bloemen of condoleanceberichten wilden achterlaten of kaarsen aansteken.

Chow belandde maandag na de val zwaargewond in het ziekenhuis. Hij ontwaakte niet meer uit zijn coma en werd vrijdag doodverklaard. „Vandaag rouwen we om het verlies van een vrijheidsstrijder in Hongkong”, schrijft de prominente activist Joshua Wong op Twitter.

Het is nog onduidelijk wat precies is gebeurd in de aanloop naar de dood van Chow. Hij is in een plas bloed aangetroffen in de parkeergarage. Het was toen onrustig in de omgeving van het gebouw en agenten hadden traangas afgevuurd.

De autoriteiten hebben een onderzoek ingesteld naar de dood van de student. De politie ontkent dat Chow is achtervolgd en geduwd door politiemensen. Ook spreekt een woordvoerster beschuldigingen tegen dat ambulancepersoneel door toedoen van de politie vertraging opliep.