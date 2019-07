‘Wafelhuisjesindex’ in Louisiana van kracht

Drie wafelhuisjes in de staat Louisiana hebben volgens CNN in verband met de komst van storm Barry hun deuren gesloten. Lekker belangrijk, zullen de meeste mensen denken, maar opmerkelijk genoeg lezen de autoriteiten de potentiële ernst van natuurgeweld af aan het al dan niet open zijn van wafelhuisjes, legt de Amerikaanse nieuwszender zaterdag uit.

De wafelhuisjesindex geeft volgens de nationale rampenbestrijdingsdienst FEMA goed weer in hoeverre lokale gemeenschappen ontwricht zijn. Als ze dicht gaan dan wordt of is de gemeenschap zwaar getroffen, is het idee. Veel factoren spelen een rol bij het al dan niet sluiten van de tenten. Te denken valt aan verplichte evacuaties, uitgevallen stroom- en watervoorzieningen, overstromingen, geblokkeerde toegangswegen, mogelijkheden voor personeelsleden om te komen.

De wafelhuisjesindex geeft ook een beeld van hoe snel een gemeenschap na een natuurramp weer gaat draaien. Als ze weer opengaan, is dat een teken dat het met de bredere gemeenschap ook beter gaat, legde FEMA in 2011 al eens uit.