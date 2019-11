Waden door de geschiedenis in ondergelopen Venetië

Venetië staat onder water. En niet voor het eerst. Zodra het waterpeil 80 centimeter boven het normale niveau stijgt, lopen lager gelegen delen van de Italiaanse stad al onder. Doorgaans levert dat vooral vrolijke plaatjes op van buitenlandse toeristen die hun schoeisel droog proberen te houden en kinderen die naar hartenlust op de historische pleinen spetteren.

Maar dit keer is het anders. Het water bereikte dinsdagavond een hoogte van maar liefst 187 centimeter. Slechts 7 centimeter onder het record van 1966. De gevolgen zijn desastreus. Op het beroemde San Marcoplein stond het water ruim een meter hoog. De gelijknamige basiliek is ondergelopen. Voor de zesde keer in 1200 jaar, voor zover historici hebben kunnen nagaan. De schade aan het monumentale gebedshuis is ernstig, zeggen deskundigen.

Droogdweilen van de San Marcobasiliek. beeld Marco Bertorello

En er zijn doden gevallen. Een 78-jarige man overleed in de nacht van dinsdag op woensdag toen hij werd geraakt door de bliksem, terwijl hij water aan het wegpompen was. Een ander slachtoffer verdronk.

Tegelijk geldt ook hier: ”The show must go on”. Want ondanks de overstromingen, banen toeristen zich een weg door de ondergelopen straten en pleinen, via inderhaast aangelegde houten verhogingen.

Vervagende grenzen tussen land en water. beeld AFP, Marco Bertorello

Het wachten is op de waterkering, die in 2021 moet worden opgeleverd. Als dat lukt, want het geldverslindende project wordt al tijden geplaagd door vertraging en corruptieschandalen.