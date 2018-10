De Duitse Noordzeekust moet dinsdag rekening houden met een stormvloed. De autoriteiten waarschuwden maandagavond dat bij hoogwater in de namiddag het waterpeil in Hamburg en Bremen anderhalve meter boven normaal kan uitkomen.

Dat is onder meer te wijten aan de zware buien met windsnelheden boven de 100 kilometer per uur die de meteorologische dienst in het noorden verwacht. De extra hoge waterstand kan ertoe leiden dat in Hamburg de Vismarkt onderloopt.