Waarschuwing uit 1 Korinthe 6 kon niet

Israel Folau staat in Australië bekend als een briljant rugbyspeler. Zijn jaarinkomen bedroeg meer dan een miljoen. Maar dat is voorbij. Vorige maand moest Folua het veld ruimen. Niet omdat zijn spelprestaties onder de maat waren, maar omdat hij op Instagram 1 Korinthe 6:10 had gezet. In dat Bijbelvers wordt gewaarschuwd tegen hoererij, afgodendienst, overspel, ontucht, diefstal, gierigheid, dronkenschap en homoseksualiteit. Dat kon niet door de beugel.

De directie van sportorganisatie Rugby Australia vindt dat Folau contractbreuk heeft gepleegd. Hij conformeerde zich volgens directeur Raelene Castle niet aan het officiële homo- en transgenderbeleid. Twee belangrijke sponsors, de bedrijven Land Rover en Asics, dreigden hun subsidie te beëindigen als er geen maatregelen tegen de rugbyspeler werden genomen.

De voormalige coach van Folua, Alan Jones, neemt het op voor zijn vroegere pupil. „De rugbyclub predikt dat er ruimte moet zijn voor diversiteit, maar feitelijk dwingen ze uniformiteit af. Ze zeggen alle meningen te willen respecteren, maar ze doen schamper over Bijbelse opvattingen.”

Folua zegt niet depressief te zijn na zijn ontslag. „God zal mij niet in de steek laten.” De rugbyspeler die een contract had tot 2022 met een totaal inkomen van 4 miljoen, zei afgelopen zondag tijdens een preek in een evangelicale gemeente in Sydney: „Het drijven van de homo- en transgenderlobby is werk van de duivel.” Met name de slag die de Australische overheid voert om kinderen te overtuigen dat andere levenswijzen gewoon zijn, noemde hij „een helse list.”