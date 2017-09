Waarschuwing Rekenkamer over klimaatdoelen EU

De klimaatdoelen die de Europese Unie zich heeft gesteld zijn niet haalbaar zonder forse extra inspanningen van de lidstaten, vooral op het vlak van energie. Ook als de doelen wel worden gehaald, wordt het nog een hele klus voor de samenleving om zich aan te passen aan de hogere temperaturen. Die waarschuwing gaf de Europese Rekenkamer dinsdag.

De EU wil de uitstoot van broeikasgassen in 2020 met 20 procent hebben teruggedrongen en tien jaar later met 40 procent. In 2050 moet de emissie met minstens 80 procent zijn gedaald ten opzichte van 1990.

De industrie, de transportsector, huishoudens en de landbouw zijn de grootste uitstoters. Als er niet snel actie wordt ondernomen en beter wordt samengewerkt, loopt de rekening alleen maar verder op, stelt Rekenkamerlid Phil Wynn Owen. Hij spreekt van „een grote uitdaging”, vooral in de periode na 2030. Het is volgens de Rekenkamer van groot belang een Europese energie-unie te creëren, zodat duurzame en betaalbare energie zijn weg door de hele EU kan vinden.