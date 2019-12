Waarom heel Latijns-Amerika in rep en roer is

Een golf van anti-regeringsprotesten trekt over Latijns-Amerika: van Chili tot Haïti. Aan de bron ligt onvrede over sociale en economische ongelijkheid, wijdverbreide corruptie en afstandelijke politieke elites.

Toen op 21 november ook in Colombia de vlam in de plan sloeg, kopte het Colombiaanse tijdschrift Semana: ”Latijns-Amerika staat in brand”. In het land gingen honderdduizenden burgers de straat om te demonstreren tegen het regeringsbeleid van president Ivan Duque. Een poging van de regering om de protesten met geweld te onderdrukken had het tegenovergestelde effect. Nog vastberadener keerden de Colombianen terug naar de straten, waar ze sindsdien dagelijks zijn blijven protesteren.

Demonstranten zwaaien de nationale vlag in de Chileense hoofdstad Santiago, vorige maand. beeld AFP, Johan Ordonez

Een paar duizend kilometer naar het zuiden, in Chili, vinden dan al ruim een maand lang heftige en deels gewelddadige demonstraties plaats tegen de regering. Die leggen het land dusdanig plat dat een geplande klimaattop op het laatste moment naar Madrid verplaatst moest worden. President Pinera riep de noodtoestand uit met de opmerking dat Chili „in oorlog” was. Ook hier slaagde de regering er niet in de protesten neer te slaan.

Daarnaast gaat het er in Haïti en Honduras hard aan toe, met bevolkingen die tijdens hard neergeslagen betogingen het aftreden van hun presidenten eisen. In Bolivia zag president Evo Morales zich na dubieus verlopen verkiezingen en de daaropvolgende protesten genoodzaakt af te treden en naar Mexico te vluchten.

En de lijst is nog langer. Denk aan Ecuador, Venezuela en Argentinië, waar het afgelopen jaar eveneens massale anti-regeringsdemonstraties plaatsvonden. Inderdaad, Latijns-Amerika staat in brand. Maar waar komt die onvrede met de doorgaans democratisch gekozen regeringen vandaan? En waarom slaat juist nu de vlam in de pan?

Ongelijkheid

„Waarom nu? Op die vraag heeft niemand een antwoord, ook omdat de situaties in de afzonderlijke landen zo verschillend zijn”, zegt Michiel Baud. Hij is hoogleraar Latijns-Amerikastudies en oud-directeur van het Centrum voor Studie en Documentatie van Latijns-Amerika (Cedla) in Amsterdam. „In landen als Chili en Ecuador borrelde de maatschappelijke onvrede al langer onder de oppervlakte. Door decennia van neoliberaal beleid zijn de samenlevingen verdeeld geraakt en uit elkaar gedreven. Er was weinig voor nodig om de vlam in de pan te laten slaan. In Chili was dat de verhoging van het tarief voor een metrokaartje, in Ecuador de verhoging van de benzineprijzen. Daarom zijn veel mensen geneigd te denken dat vooral de haperende economie een grote rol speelt als aanleiding voor de protesten.”

Het is volgens hem echter niet de enige reden. „Er leeft veel onvrede als gevolg van ongelijkheid. Daarin is Latijns-Amerika niet uniek, dat zien we ook bij protesten op andere plekken in de wereld. De kloof tussen arm en rijk groeit, en daarbij komt het gevoel dat de rijken overal mee wegkomen. Een tariefverhoging bij de metro, daar merken zij niets van. Daarbovenop komt in Latijns-Amerika de wijdverbreide corruptie, die voor een onderstroom van woede zorgt. De vele politieke schandalen zorgen voor een gelehesjesgevoel, het idee dat de politici er niet voor jou zijn, maar alleen voor zichzelf.”

Een bijkomende oorzaak is het diepe wantrouwen in politieke instituten, zegt Baud. Het presidentiële systeem is in Latijns-Amerika zo ingericht dat bestaande instellingen na elke verkiezingen weer afgebroken worden. Daarmee wordt alles wat tussentijds was bereikt weer teniet gedaan. „De instituties staan in dienst van de uitvoerende macht en hebben weinig kracht van zichzelf. Daarbij zijn cliëntelisme en corruptie moeilijk uit te roeien.”

Colombia is daar een goed voorbeeld van. In 2018 trad daar de regering van president Duque aan, waarmee het door zijn voorganger Santos gelosten vredesakkoord met guerrillabeweging FARC in het slop raakte. Veel demonstranten eisen nu dat de regering de vredesdeal alsnog uitvoert. Een van hen is antropoloog Andrés Bello (36), die bijna dagelijks de straten van Bogota opgaat om te protesteren. „Ik betoog voor de uitvoering van de akkoorden en eis dat de regering een einde maakt aan het geweld tegen gedemobiliseerde strijders. Deze regering is er alleen voor haar eigen achterban, in plaats van voor het hele land.”

Demonstrant in Bogota, Colombia. beeld AFP, Juan Barreto

Sneeuwbaleffect

„De protesten zijn het gevolg van een opeenstapeling van factoren, met een paar gemeenschappelijke delers”, zegt ook Jimena Sanchez, directeur Andesregio van het Washington Office on Latin America (WOLA). Een belangrijke oorzaak is volgens haar de grote ongelijkheid die mensen aan den lijve ondervinden, omdat het economische beleid sinds de jaren zeventig en tachtig niet tot een betere verdeling van de welvaart heeft geleid. Daarbij zijn veel landen in een economische recessie terechtgekomen, onder meer door de daling van de grondstofprijzen en devaluatie van valuta.

Dat leidde weer tot begrotingstekorten, waardoor regeringen bezuinigingen moesten doorvoeren. „Die treffen de armste mensen het hardst. De politieke klasse is bovendien corrupt. De bevolking krijgt dus het sterke gevoel dat de armste mensen de prijs betalen, terwijl de politici vrijuit gaan.”

Ook de linkse regeringen die met de zogenoemde Draai naar Links begin twintigste eeuw in groten getale aan de macht kwamen, hebben niet de veranderingen gebracht waar mensen op hoopten. „Wat we nu zien, is een breuk met zowel links als rechts, waarbij de demonstranten andere manieren zoeken om de bestuurders te laten luisteren.”

Een overeenkomst tussen alle protesten is ook de harde repressie waarmee de regeringen ze proberen neer te slaan. Zowel in Chili als in Colombia moesten de presidenten een avondklok instellen, nadat de betogingen waren uitgelopen op confrontaties tussen demonstranten en de politie en het slopen van onder andere metro- en busstations. In beide landen vielen dodelijke slachtoffers en raakten honderden demonstranten gewond.

Michiel Baud. beeld Ynske Boersma

De repressie wakkert de woede alleen maar verder aan onder de protesterende massa’s. Ook het gebruik van sociale media speelt daarbij een rol. „We zien dat in verschillende landen de harde reactie van de overheid juist meer protest genereert”, zegt Sanchez. Daarnaast wijst ze op een sneeuwbaleffect. „De mensen kijken naar wat er in andere landen gebeurt, en worden daardoor geïnspireerd.”

Luisteren

Hoe nu verder? Leiden de protesten tot veranderingen, tot het tegemoetkomen aan de eisen van de demonstranten? Sanchez is positief. „De eerste reactie van regeringen is om de protesten de kop in te drukken. Maar als ze aanhouden en sterker worden, zien ze vaak in dat er geen andere weg is dan de protestbewegingen tegemoet te komen.”

Zo werd in Ecuador de verhoging van de benzineprijzen teruggedraaid en ontbond in Chili president Pinera zijn gehele kabinet en stemde toe in het opstellen van een nieuwe grondwet. „Als de regeringen willen aanblijven, dan zullen ze wel moeten luisteren en bereid zijn om veranderingen door te voeren. De protesten gaan voorlopig niet weg”, aldus Sanchez.

Ook Baud is voorzichtig positief over de toekomst. „Ik ben niet per se negatief over wat er in Chili gebeurt, ondanks het geweld waarmee dat gepaard gaat. Elk politiek systeem heeft op een gegeven moment vernieuwing nodig, en die komt nu vanuit de samenleving.”

Dat er daarbij dingen stuk gaan, is een gegeven: dat is een constante van elke sociale revolutie in Latijns-Amerika. „Maar daaruit kunnen weer nieuwe ideeën en dingen naar voren komen. De toekomst zal moeten uitwijzen of de onrust op het continent op dit moment een beweging ten goede is. Ofwel: of die beweging leidt naar een samenleving met minder uitsluiting, met sterkere instellingen en minder armoede.”

Jimena Sanchez. beeld WOLA

Protest met potten en pannen

Na een dag van vreedzame protesten op 21 november gebeurde wat altijd gebeurt in Colombia: in capuchons gehulde individuen begonnen met het gebruikelijke stenengooien naar de politie en het slopen van busstations. Daarmee dreigden de demonstraties wederom af te glijden tot confrontaties tussen mobiele eenheden en relschoppers. Doorgaans is dat het moment waarop de vreedzame demonstranten naar huis gaan en de focus van het protest verschuift naar het geweld. De redenen waarom de mensen de straten opgingen.

Maar dit keer liep het anders. Te midden van het lawaai van sirenes, de schoten met rubberkogels en traangasgranaten in Bogota klonk opeens het geratel van pollepels op potten en pannen. Daarmee wilden bewoners vanuit hun huizen, en later ook weer op de straten, het lawaai van de confrontaties overstemmen. Al snel volgden bewoners van de steden Medellín en Cali hun voorbeeld, die er via sociale media van op de hoogte waren.

Cacerolazo

De Colombianen volgden daarmee het voorbeeld van burgers in onder meer Venezuela, Argentinië en Chili. Daar zijn de potten-en-pannenprotesten al tientallen jaren traditie. Ze staan bekend als cacerolazo: naar cacerola, stoofpan. Het waren de tegenstanders van president Salvador Allende die begin jaren 70 voor het eerst met hun keukengerei de straten opgingen, als een symbolisch protest tegen de schaarste aan eten in die tijd.

Later, tijdens de militaire dictaturen in Zuid-Amerika, protesteerden de bewoners van Argentinië, Uruguay en Chili binnenshuis met cacerolazo’s, toen het te gevaarlijk was om op de gemilitariseerde straten te protesteren. Ook de Venezolanen laten graag van zich horen met hun kookpotten. Niet altijd sorteerde dat het gewenste effect. In 2012 stapte president Hugo Chavez tijdens een potten-en-pannenprotest uit de auto en begon op straat te dansen, waarmee hij zijn tegenstanders belachelijk maakte.

In Colombia kregen de potten-en-pannen bijval van muzikanten en er werd zelfs een ”symfonisch cacerolazo” georganiseerd door het symfonisch orkest van Bogota. Met potten, pannen en orkest klonk onder meer de Negende Symfonie van Beethoven– het muziekstuk dat ook klonk na de val van de Berlijnse Muur in 1989.