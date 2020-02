Waarneming drones sluit tijdelijk luchthaven Madrid

De grote internationale luchthaven Madrid-Barajas is maandag bijna twee uur gesloten geweest, nadat piloten melding hadden gedaan van drones. Het vliegverkeer is naar andere luchthavens geleid.

De nationale verkeersleiding, ENAIRE, gaf aan dat zeventien vliegtuigen onderweg naar Madrid onder meer naar Valencia, Barcelona en Zaragoza zijn gestuurd. Het verkeer van en naar de luchthaven wordt in de loop van de middag weer normaal, aldus ENAIRE. Het is niet bekend of er ook inderdaad drones in de lucht waren.