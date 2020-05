Waarnemers: verkiezingen Suriname goed verlopen

De leden van de CARICOM-waarnemersmissie die de verkiezingen in Suriname hebben geobserveerd hebben geen noemenswaardige fouten of onvolkomenheden geconstateerd. Dat zei delegatieleider Dora James uit Saint Vincent en de Grenadines, dinsdag tijdens een persconferentie in Paramaribo.

De vierkoppige delegatie was sinds vorige week woensdag in het land om stembureaus te bezoeken en met mensen te praten over hun eventuele zorgen over het verkiezingsproces in Suriname. Daarbij kregen de speciale coronamaatregelen bijzondere aandacht, aldus James.

Op de dag van de verkiezingen hebben de waarnemers 120 stembureaus in vier districten bezocht. Hoewel er klachten waren over de lange duur van het stemmen en het soms onvoldoende afstand houden, is er volgens James sprake van goed verlopen verkiezingen. De delegatie heeft genoten van de ontspannen sfeer en de gemoedelijke manier waarop kiezers met elkaar omgingen, aldus James. Ook waren ze positief over de maatregelen die waren genomen om de kans op besmetting met het coronavirus zo klein mogelijk te houden.

Suriname is het eerste land in de Caribische regio dat een verkiezing heeft georganiseerd onder de huidige corona-omstandigheden en zal daarom als model dienen voor de regio, aldus James.