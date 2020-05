Waarnemers bezorgd over contact Bouterse met baas kiescommissie

Een groep internationale waarnemers heeft zorgen geuit over een gesprek tussen de Surinaamse president Desi Bouterse en de voorzitter van de onafhankelijke kiescommissie op verkiezingsdag. De Electorale Waarnemersmissie van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) meldt in een voorlopig rapport dat een kandidaat geen contact zou moeten hebben met de kiescommissie voordat de uitslag bekend is.

Verder zijn de verkiezingen volgens de waarnemers ordelijk verlopen. In zeven van de tien kiesdistricten waren internationale waarnemers aanwezig. In het rapport staat dat alle vrijwilligers eerlijk hebben gewerkt, dat al het materiaal aanwezig is en dat alle stembureaus op tijd open gingen. „We kwamen ook veel nationale waarnemers tegen, dat was een goed teken”, aldus de OAS.

De uitslag van de verkiezingen is nog niet bekend en dat komt deels doordat er dinsdag een tijd niet is geteld. De stop bij het tellen en in de informatievoorziening, was volgens de OAS niet goed, maar zou zijn veroorzaakt doordat de medewerkers uitgeput waren.

Nog niet alle stemmen zijn geteld, er ontbreken nog zeker zestig stembureaus. Oppositieleider Chan Santokhi van de VHP gaat voorlopig aan de leiding, Bouterse en zijn NDP staan op een flink verlies van mogelijk 10 zetels.