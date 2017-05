Waardering Trump naar nieuw dieptepunt

Steeds minder Amerikanen geven hun goedkeuring aan het beleid van president Donald Trump. Uit een vrijdag (lokale tijd) gepubliceerde opiniepeiling van Reuters/Ipsos blijkt dat nog maar 38 procent van de ondervraagden de politieke koers van hun president steunt. 56 procent keurt het beleid af.

Het is het laagste waarderingscijfer voor de president sinds hij in januari van dit jaar aantrad. De cijfers komen na een wederom roerige week voor Trump en het Witte Huis. De aanhoudende onrust over onderzoeken naar de vermeende Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen worden als belangrijkste oorzaak genoemd voor de cijfers.

Ook het plotselinge gedwongen vertrek van FBI-directeur James Comey en het delen van staatsgeheimen met Russische officials kan op weinig begrip rekenen bij de Amerikanen. Alleen bij zijn eigen partij, de Republikeinen is Trump nog populair. Slechts 23 procent keurt zijn beleid af. Vorige week was dat nog 16 procent.