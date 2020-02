Waardeloze buit bij inbraak Koninklijke Munt in Brussel

Bij een inbraak in de Koninklijke Munt van België is alleen waardeloze buit meegenomen. De inbrekers wisten in de nacht van donderdag op vrijdag het gebouw in Brussel binnen te komen. In dezelfde nacht werd ook de zogeheten Thesaurie van het ministerie van Financiën doelwit van een inbraak.

Bij de inbraak in de Munt ging het alarm af en kon de politie snel twee verdachten oppakken. Ze hadden 5 kilo munten bij zich, maar die waren volgens Financiën beschadigd en uit de roulatie genomen. Een verdachte is ontsnapt, waarschijnlijk eveneens met waardeloze munten in zijn zakken.

Uit het gebouw van Financiën verdwenen computers die bij de receptie stonden. Daarop stond echter geen gevoelige informatie.

De Belgische euromunten worden sinds 2017 niet meer bij de Koninklijke Munt geslagen. Dat wordt in Nederland gedaan.