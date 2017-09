Waarde cocaïne in bananenkisten 10 miljoen

De vorige week in tien Beierse supermarkten aangetroffen cocaïne heeft een straatwaarde van ongeveer 10 miljoen euro. In totaal werd meer dan 180 kilo drugs ontdekt in bananendozen, meldde de Beierse politie maandag.

Wie voor de smokkelpartij verantwoordelijk is, is niet bekend. De politie en de douane doen daar momenteel onderzoek naar.

Vrijdagochtend vond een werknemer van een supermarkt in Rosenheim enkele bruine pakketten in een bananendoos en informeerde de politie. In de loop van de dag en avond werden meer cocaïnepakketjes ontdekt in negen andere supermarkten. Alle winkels behoren tot dezelfde handelsketen. Daarom is het volgens de politie mogelijk dat de cocaïne via een groothandel in de filialen terechtkwam.