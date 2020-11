Waar worden nog stemmen geteld in de VS?

De Democraat Joe Biden lijkt steeds dichter bij een verkiezingsoverwinning te komen. Een overwinning in een ‘swing state’ waar het nog spannend is kan doorslaggevend zijn. In welke belangrijke staten worden nog stemmen geteld en wanneer worden daar resultaten verwacht?

Pennsylvania (20 kiesmannen) wordt momenteel gezien als de meeste cruciale staat. Als Biden daar de meeste stemmen krijgt, heeft hij de verkiezingen gewonnen. Hij had er om 20.00 uur Nederlandse tijd een voorsprong van ruim 13.000 stemmen op president Donald Trump. Dat komt neer op een verschil van 0,2 procentpunt.

In de grote stad Philadelphia moeten volgens een kiescommissaris nog zo’n 40.000 stembiljetten worden geteld. Het gaat vooral om stemmen die onder voorbehoud zijn uitgebracht en stemmen van militairen. Het kan volgens de kiescommissaris nog dagen duren voordat alle stembiljetten zijn verwerkt. Als het verschil tussen de kandidaten in de staat dan 0,5 procent of minder is, wordt een hertelling gehouden.

In Georgia (16 kiesmannen) zijn Trump en Biden verwikkeld in een ongekend spannende nek-aan-nekrace. Biden stond er om 20.00 uur 1554 stemmen voor. Op dat punt was 99 procent van de stemmen geteld. De minister van Binnenlandse Zaken van de staat sprak de verwachting uit dat een hertelling zal plaatsvinden.

In Arizona (11 kiesmannen) is Biden door onder meer Fox News al aangewezen als winnaar. Andere nieuwszenders zijn terughoudender. De voormalige vicepresident gaat er momenteel aan kop. Hij had om 20.00 uur een voorsprong van 43.779 stemmen. Op dat punt was zo’n 93 procent van de stemmen geteld.

In Maricopa County, waar zich onder meer de stad Phoenix bevindt, moeten nog zo’n 142.000 stembiljetten worden geteld. Een woordvoerder van de verantwoordelijke overheidsdienst zei dat het tellen van de stemmen daar mogelijk zaterdag kan worden afgerond.

In Nevada (6 kiesmannen) gaat Biden nipt op kop. Hij heeft volgens tussentijdse uitslagen ruim 20.000 stemmen meer dan Trump, een verschil van 1,6 procentpunt. In de staat is inmiddels zo’n 92 procent van de stemmen geteld. In het district Clark, waar zich gokstad Las Vegas bevindt, moeten nog zo’n 63.000 stemmen worden geteld. Het grootste deel van de per post verstuurde stemmen is naar verwachting zondag geteld.

In North Carolina (15 kiesmannen) waren de meeste stemmen die tot dusver zijn geteld voor Trump. Hij staat bijna 77.000 stemmen (of 1,4 procentpunt) voor op zijn rivaal. De lokale autoriteiten verwachten pas volgende week een volledig resultaat. Ze moeten nog tot 12 november poststemmen meetellen die binnenkomen, mits die op tijd zijn verstuurd.

Biden heeft volgens sommige nieuwszenders inmiddels 253 kiesmannen binnengehaald. Die media hebben nog geen winnaar aangewezen in Arizona. Bij Fox News staat de Democraat al op 264 kiesmannen. Dat betekent dat hij nog maar 6 kiesmannen zou zijn verwijderd van het presidentschap.