VW-Kever-fans vieren iconisch model in Ethiopië

Een iconisch automodel nam zaterdag bezit van de straten van Addis Abeba. Ongeveer tweehonderd eigenaren van de Volkswagen Kever en vele honderden toeschouwers eerden het klassieke Duitse automodel in de hoofdstad van Ethiopië.

„Het is duur en moeilijk om deze oude auto’s te onderhouden”, zei Dagim Worku, organisator van het evenement. „Maar we kiezen er allemaal voor om met de ‘Kever’ te rijden met alle pijn en trots.” Het is meer dan een auto, het is „een kunstwerk dat tijdloos is”. Verschillende Kevers, sommige van historisch belang, werden tentoongesteld tijdens het evenement in het Afrikaanse land.

Sommige fans hebben veel gedaan voor hun VW Kever: „Toen ik naar Ethiopië werd gestuurd, heb ik mijn Kever meegenomen”, zei de Duitse ambassadeur Matthias Schauer. „Ik hou van de vorm en het geluid van de auto.”

„Ik wou dat ik nog tien van deze auto’s kon bezitten,” zei de Ethiopische Emebet Mihrete - ze bezit twee VW Kevers. Het besturen van een dergelijke auto in de Ethiopische metropool is echter een uitdaging omdat het moeilijk is om reserveonderdelen te vinden en omdat de wegen zo hobbelig zijn.

Volgens Dagim bestaat de Kever al meer dan 60 jaar in Ethiopië. Zo werd keizer Haile Selassie, nadat hij in 1974 door het leger werd afgezet, in een Kever uit het keizerlijke paleis weggehaald. Ook deze auto was zaterdag te zien.