Vuurwerkshow met as dode Brit verboden

Lokale autoriteiten hebben in Groot-Brittannië een stokje gestoken voor een vuurwerkshow met de as van een overleden man. Ze vrezen dat de stoffelijke resten van de dode Mick Finnikin uit Ashbourne bij mensen in de tuin zullen belanden, bericht de BBC.

Het besluit van de Derbyshire Dales Council is een tegenvaller voor een vriendin van Finnikin, die bijna een jaar bezig is geweest met de voorbereidingen voor het spektakel. Deze Carolyn Brown wilde ongeveer 30 vuurpijlen voorzien van een theelepel as van haar vriend. Het zou zijn „grootste wens” zijn geweest om zo afscheid te nemen van Ashbourne, waar hij zijn hele leven had gewoond.

Finnikin overleed vorig jaar op 68-jarige leeftijd aan een hartinfarct. De vuurwerkshow met zijn stoffelijke resten had acht minuten moeten duren en zou volgende maand plaatsvinden op overheidsgrond. Het lokale raadslid Tom Donnelly, die Finnikin goed kende, zegt tegen de BBC dat het verbod niet persoonlijk is. Omwonenden zouden hebben geklaagd over de plannen.

Brown is erg teleurgesteld door het besluit. Ze zegt wanhopig op zoek te zijn naar een alternatieve locatie.