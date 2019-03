Vuurgevecht leger en Al Shabaab in Mogadishu

In een gebouw in de Somalische hoofdstad Mogadishu is een vuurgevecht gaande tussen Somalische militairen en strijders van Al Shabaab. Het gebouw ligt naast het hotel waar donderdag door een zelfmoordterrorist met een autobom zeker 25 doden vielen.

Na de ontploffing bestormden volgens getuigen gewapende mannen het gebouw en openden het vuur. De militanten zijn volgens de politie nog steeds in het gebouw en er zijn schotenwisselingen.

„Het dodental zal nog stijgen. Het was heel lastig voor de veiligheidstroepen om het gebouw binnen te gaan. Nu met daglicht hopen we dat de operatie in de komende uren afgerond kan worden”, zei de politiecommissaris.