Vulkaanuitbarsting in noordoosten Sulawesi

Op Sulawesi is ook een vulkaan uitgebarsten, nadat het Indonesische eiland onlangs is getroffen door een aardbeving gevolgd door een tsunami. De bijna 1800 meter hoge vulkaan Soputan spuwde as en rook zo’n vier kilometer de lucht in.

Volgens de burgerbeschermingsdienst zijn er vooralsnog geen berichten over schade. De asdeeltjes vormen ook geen gevaar voor het vliegverkeer, aldus woordvoerder Sutopo Nugroho. De vulkaan ligt in het noordoosten van Sulawesi, op meer dan honderden kilometers afstand van het gebied dat door de beving is geraakt. Soputan is de afgelopen jaren vaker actief geweest.

De aardbeving in het noordwesten van Sulawesi vorige week had een kracht van 7.4 en veroorzaakte een metershoge vloedgolf. Daardoor zijn al zeker 1300 mensen om het leven gekomen. De zoektocht naar overlevenden is nog volop bezig.