Vulkaanuitbarsting eist negentiende leven

Opnieuw is een Amerikaanse toerist overleden door de gevolgen van de vulkaanuitbarsting op White Island in Nieuw-Zeeland twee weken geleden. Een vrouw uit Atlanta bezweek in een ziekenhuis in Auckland aan haar verwondingen. Dat heeft de familie van het slachtoffer bevestigd op de nieuwszender ABC.

Het dodental staat nu op negentien, inclusief de twee personen die nog worden vermist. Volgens de autoriteiten staat het vrijwel vast dat ze zijn omgekomen. Tot dusver konden zes lichamen worden geborgen. Tijdens de eruptie waren er 47 mensen op het eiland voor de Nieuw-Zeelandse noordoostkust. Elf van hen raakten dermate ernstig verbrand dat ook zij de natuurramp uiteindelijk niet overleefden.