Enkele heftige uitbarstingen in een krater van de vulkaan Stromboli op het gelijknamige Italiaanse eiland, hebben enkele geschrokken toeristen de zee in gejaagd. Op meerdere plaatsen op het eiland in de Middellandse Zee, circa 240 kilometer ten zuiden van Napels, zijn door de gloeiende lava branden ontstaan, meldde persbureau ANSA.

Er zijn geen meldingen van gewonden.