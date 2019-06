Vulkaan spuwt as kilometers hoog de lucht in

De vulkaan Mount Ulawun in Papoea-Nieuw-Guinea spuwde woensdag as kilometers hoog de lucht in. De autoriteiten waarschuwen voor een mogelijke uitbarsting. Bewoners aan de voet van de vulkaan zijn geëvacueerd.

Mount Ulawun ligt op een eiland in de afgelegen Bismarck-archipel en geldt als een van de gevaarlijkste ter wereld, omdat ze een aanzienlijk risico vormt op grote, gewelddadige uitbarstingen.

Duizenden mensen leven in de schaduw van Ulawun, ondanks dat het een van de meest actieve vulkanen in het land is.