De vulkaan Moung Sinabung op het eiland Sumatra spuwt lava en brengt enorme aswolken voort.

De berg Sinabung spuwde in 2010 voor het eerst vuur nadat hij 400 jaar inactief was geweest. Daarna leek de vulkaan weer tot rust te zijn gekomen maar vanaf 2013 is de berg voortdurend actief.