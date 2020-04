Vulkaan Krakatau in Indonesië barst uit

De Indonesische vulkaan de Anak Krakatau is uitgebarsten en drie andere vulkanen in het land vertonen hevige activiteit. Indonesische media meldden zaterdag dat behalve de eilandvulkaan Krakatau tussen Java en Sumatra ook de Mount Kerince in het westen van Sumatra en de Semuru en Merapi, allebei op Java, weer heel actief zijn.

De activiteiten staan volgens de Indonesische ‘vulkaanwaakhond’ PVMBG los van elkaar. De PVMBG heeft de regio’s waar de vulkanen zijn, tot waakzaamheid opgeroepen.

De Indonesische eilanden liggen in een gebied waar veel aardbevingen en vulkaanuitbarstingen zijn. Een van de ergste was die van de Krakatau in 1883 die een tsunami van 30 meter hoog veroorzaakte en tienduizenden mensen het leven kostte. Bij die uitbarsting verdween de oorspronkelijke vulkaan Krakatau voor een groot deel in zee en de huidige vulkaan wordt er een ‘kind’ (anak) van genoemd.