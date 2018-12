Vulkaan Etna veroorzaakt beving van 4.8

De rommelende vulkaan Etna heeft in de nacht van dinsdag op woensdag een relatief zware aardbeving veroorzaakt. De beving met een kracht van 4.8 zorgde voor schade aan meerdere gebouwen in de provincie Catania op Sicilië, meldden Italiaanse media.

In Fleri aan de voet van de vulkaan stortte een woning in. Twee mensen zijn door de hulpdiensten onder het puin vandaan gehaald. In Santa Venerina raakte een deel van een kerk beschadigd. Ook uit het naburige Zafferena Etna zijn schademeldingen binnengekomen.

Na de plotselinge uitbarsting van de Etna maandag is het nog steeds onrustig rond de vulkaan. Er zijn honderden lichte en enkele zwaardere aardbevingen rond de berg op Sicilië geregistreerd.