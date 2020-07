‘VS zijn al begonnen met weren buitenlandse studenten’

De autoriteiten in de Verenigde Staten zijn begonnen met het weren van sommige buitenlandse studenten. De regering heeft besloten dat zij niet meer welkom zijn in de VS als ze van hun onderwijsinstellingen alleen nog online les krijgen.

Harvard University en het Massachusetts Institute of Technology zijn naar de rechter gestapt om de nieuwe regels van tafel te krijgen. Ze worden daarbij gesteund door veel andere onderwijsinstellingen, die zeggen dat de overheid nu al studenten weert.

Zo zou een Zuid-Koreaanse student aan de DePaul University zijn tegengehouden op de luchthaven van San Francisco. De immigratiedienst wilde niet ingaan op vragen over het weren van buitenlanders die een studie volgen in de VS.

Er studeren meer dan een miljoen buitenlanders in de Verenigde Staten, waar steeds meer onderwijsinstellingen vanwege de coronacrisis besluiten om lessen via internet te verzorgen. Veel scholen hebben het collegegeld van buitenlandse studenten hard nodig.

Ook een groep van zeventien staten en het gebied District of Columbia is naar de rechter gestapt om bezwaar te maken tegen de nieuwe regels. Die omschrijven ze als „wreed, abrupt en onwettig”.