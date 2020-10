VS zien voor het eerst meer dan 90.000 nieuwe besmettingen

In de Verenigde Staten zijn in de afgelopen 24 uur voor het eerst meer dan 90.000 nieuwe besmettingen met het coronavirus geregistreerd. Dat blijkt uit tellingen van de Johns Hopkins Universiteit in Baltimore.

Tussen woensdag en donderdag (lokale tijd) zijn 91.295 nieuwe gevallen gemeld in het land, dat sinds medio oktober het aantal besmettingen opnieuw ziet oplaaien.

De Verenigde Staten zijn het zwaarst getroffen door het longvirus. Sinds het begin van de pandemie zijn er 8,94 miljoen gevallen geregistreerd, het meeste wereldwijd. Ruim 228.000 Amerikanen zijn overleden aan de gevolgen van een besmetting.