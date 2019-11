VS zetten vertrek uit klimaatverdrag Parijs in gang

De Verenigde Staten hebben het proces in gang gezet om uit het klimaatverdrag van Parijs te stappen. Het duurt nu nog een jaar voordat die terugtrekking ook daadwerkelijk een feit is. Dat betekent dat de VS de dag na de presidentsverkiezingen in 2020 geen onderdeel meer uitmaken van het akkoord.

Het tijdpad voor de terugtrekking uit het akkoord van Parijs is vastgelegd in de internationale overeenkomst, die door zo’n 200 landen is ondertekend. De VS hebben de Verenigde Naties maandag formeel geïnformeerd over het besluit van president Donald Trump.

„President Trump heeft het besluit genomen om uit het akkoord van Parijs te stappen vanwege de oneerlijke economische lasten die Amerikaanse werknemers, bedrijven en belastingbetalers krijgen opgelegd op grond van de Amerikaanse toezeggingen onder het akkoord”, aldus minister Mike Pompeo (Buitenlandse Zaken) in een verklaring.

De Franse president Emmanuel Macron en president Xi Jinping van China gaan juist een overeenkomst tekenen waarin de „onomkeerbaarheid van het klimaatverdrag van Parijs” wordt vastgelegd. De Franse president noemde maandag op een beurs in Shanghai samenwerking tussen Europa en China bij het tegengaan van de klimaatopwarming „beslissend.”

„Als we ons willen houden aan het klimaatverdrag, zullen we onze afspraken om de uitstoot te verminderen kracht moeten bijzetten en nieuwe afspraken moeten aangaan voor 2030 en 2050”, aldus Macron. De Franse president heeft woensdag een officiële ontmoeting met de Xi, die hij dinsdag al informeel trof.