VS zetten Venezuela verder onder druk

De Verenigde Staten voeren na de erkenning van oppositieleider Juan Guaido als president van het Venezuela de druk op president Nicolas Maduro verder op. Tegen het staatsoliebedrijf PDVSA en de centrale bank van Venezuela zijn maandag sancties ingesteld.

De Amerikaanse minister van Financiën, Steve Mnuchin, zei dat oliebedrijf Citgo Petroleum, een in Houston gevestigde dochteronderneming van PDVSA, in staat zal zijn om te blijven opereren, maar dat er geen geld naar het Maduroregime mag vloeien. De opbrengsten zullen in plaats daarvan worden bewaard op geblokkeerde Amerikaanse rekeningen.

De minister voegde eraan toe dat hij op de „korte termijn” een „bescheiden” economische impact verwacht op Amerikaanse raffinaderijen.

„Wij blijven de corruptie van Maduro en zijn trawanten ontmaskeren en de actie van vandaag zorgt ervoor dat ze niet langer de bezittingen van de Venezolaanse bevolking kunnen plunderen”, zei de Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur John Bolton op een briefing tegen verslaggevers op het Witte Huis.

Maduro beticht de VS ervan Citgo te willen inlijven. „De Verenigde Staten hebben vandaag besloten de weg in te slaan om Citgo te stelen van Venezuela”, zei Maduro in een televisietoespraak waarin hij uit de VS teruggehaalde diplomaten welkom heette.

Oliebedrijf PDVSA wil dat klanten die met olietankers ruwe olie komen ophalen met als bestemming de Verenigde Staten, betalen voordat ze vertrekken. Dat meldde persbureau Reuters maandag op basis van verschillende bronnen.

Devaluatie munt

Venezuela devalueerde intussen de waarde van zijn munt, de bolivar, met ongeveer 35 procent. Daarmee moet de waarde van de bolivar meer in lijn komen met de koersen op de zwarte markt.

Sinds maandag kan Interbanex, een particuliere geldhandelaar, wisseltransacties uitvoeren in het economisch instabiele land. Interbanex zette de officiële wisselkoers vast op 3200 bolivar voor een dollar.