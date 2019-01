„VS zetten uitlevering Huawei-topvrouw door”

De Verenigde Staten hebben de Canadese regering laten weten dat ze door willen gaan met het formele verzoek om uitlevering van de financiële topvrouw van telecommunicatiegigant Huawei, Meng Wanzhou. Dat meldt de Canadese krant The Globe And Mail.

Wanzhou wordt door de VS verdacht van het schenden van sancties die zijn opgelegd aan Iran. De Canadese ambassadeur in de VS, David McNaughton, zei in een interview in de krant niet wanneer het formele uitleveringsverzoek wordt ingediend. De uiterste datum ervoor is volgens de diplomaat 30 januari.

Huawei wilde volgens de krant niet reageren op de lopende juridische zaak.