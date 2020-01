VS zetten ruim twintig Saudische studenten uit

De Verenigde Staten zetten 21 Saudische studenten aan militaire opleidingsinstituten uit. De stap is een gevolg van het onderzoek naar de schietpartij in december waarbij een Saudische militair in opleiding op mensen schoot op een basis van de marineluchtvaartdienst in Pensacola, Florida. De dader, Mohammed Saeed Alshamrani, schoot drie mensen dood en verwondde er acht. Hij werd door de politie doodgeschoten.

Minister van Justitie William Barr bevestigde maandag dat het een terroristische aanslag is geweest. De ruim twintig Saudi’s die het land uit moeten, worden niet verdacht van enige betrokkenheid bij die aanslag. In het onderzoek zijn er wel zorgen over hun gedrag op het internet gerezen, zoals het zoeken naar sites met islamitisch extremisme of kinderporno. Sommigen wordt verweten dat ze geen alarm sloegen terwijl ze wisten dat Alshamrani jihadistische sites bezocht.

In de VS zijn naar schatting 850 Saudiërs voor een militaire opleiding. Zij worden tot nader order niet opgeleid. Barr heeft opgeroepen voortaan beter naar de achtergrond te kijken van buitenlandse studenten die militaire opleidingen komen volgen.