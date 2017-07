VS zetten Peking onder druk na rakettesten

De Verenigde Staten hebben de druk op Peking opgevoerd nadat Noord-Korea deze maand meerdere rakettesten uitvoerde. „Klaar met praten over Noord-Korea. China weet dat het moet optreden”, twitterde de Amerikaanse VN-ambassadeur Nikki Haley zondag.

Eerder haalde ook president Donald Trump via Twitter uit naar China. „Ze doen niets voor ons met betrekking op Noord-Korea. Ze praten alleen”, schreef hij zaterdag. „We laten dit zo niet langer doorgaan. China zou dit probleem met gemak kunnen oplossen.”

China is de belangrijkste bondgenoot van Noord-Korea, dat claimt raketten te hebben ontwikkeld die de VS kunnen bereiken. Zo testte Pyongyang vrijdag nog een projectiel. De VS reageerden dit weekend door onder meer met twee bommenwerpers over het Koreaanse schiereiland te vliegen.

Haley benadrukte in haar tweet dat „dit niet alleen een Amerikaans probleem is”. Volgens de VN-ambassadeur is een internationale oplossing nodig.