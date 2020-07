VS zeggen dat gezochte Chinese in consulaat zit

De VS zeggen dat een Chinese vrouw, die verdacht wordt van onder andere fraude met visa, zich schuil houdt in het Chinese consulaat in San Francisco. De vrouw zou hebben gelogen over haar werk voor het Chinese leger.

Het bericht van het ministerie van Justitie komt enkele dagen nadat Amerika China opdracht had gegeven om het consulaat in Houston voor het eind van deze week te sluiten. Peking heeft vergelding in het vooruitzicht gesteld.

Volgens het Amerikaanse ministerie zijn bij elkaar vier Chinezen in staat van beschuldiging gesteld voor fraude met visa. Ze zouden toegang tot de VS hebben gevraagd als onderzoekers maar volgens de VS lid zijn van het Chinese Volksleger. Drie zijn aangehouden en de vrouw zit dus volgens de VS in het consulaat.

De federale recherche FBI heeft inmiddels tientallen Chinezen met een visum ondervraagd omdat vermoed wordt dat ze voor het Chinese leger actief zijn.