VS zeer bezorgd over Wit-Rusland

Het gewelddadig optreden tegen demonstranten in Wit-Rusland heeft maandag wereldwijd geleid tot bezorgde reacties. Na kritiek van de Europese Unie zei ook een woordvoerder van de Amerikaanse president Trump dat het Witte Huis „zeer bezorgd” is over de manier waarop de presidentsverkiezing in Wit-Rusland is verlopen.

De woordvoerder van Trump zei dat de „intimidatie van oppositiekandidaten en het vastzetten van vreedzame demonstranten” ertoe hadden bijgedragen dat de verkiezingen niet goed zijn verlopen. „We dringen er bij de regering van Wit-Rusland op aan het recht op vreedzaam samenkomen te respecteren en af te zien van het gebruik van geweld.”

De voorzitters van de Europese Commissie en van de Europese Raad, Ursula von der Leyen en Charles Michel, uitten eerder kritiek op het geweld tegen demonstranten in Wit-Rusland en riepen het autocratische regime in Minsk op de fundamentele rechten en vrijheden te respecteren.

Ook de Nederlandse regering maakt zich zorgen over het geweld. Minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) riep het land op om op een „geloofwaardige en grondige manier verantwoording af te leggen aan de bevolking” over de verkiezingsuitslag. De kiescommissie heeft zittend president Alexander Loekasjenko tot winnaar uitgeroepen. Oppositieleidster en tegenkandidaat Svetlana Tichanovskaja erkent de uitslag niet en roept op tot een hertelling van de stemmen.

Ook maandag trad de politie weer met traangas en rubberkogels op tegen demonstranten in de Wit-Russische hoofdstad Minsk.